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VIOLÊNCIA

Após levar tapa no rosto, mulher revida com soco em vizinho embriagado no Paraná

Jovem de 25 anos acelerava o veículo repetidamente perto da janela da vítima; ele ameaçou a moradora e fugiu antes da chegada da polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Após levar tapa no rosto, mulher revida com soco em vizinho embriagado no Paraná
Autor Homem foi levado para a delegacia pela Polícia Militar - Foto: Vitor Flores/Arquivo

Uma discussão motivada pelo barulho de uma motocicleta terminou em agressões físicas na noite desta sexta-feira (9), na Vila São José, em Apucarana, no norte do Paraná. Uma mulher de 55 anos foi agredida com um tapa no rosto por um vizinho e, para se defender, reagiu acertando um soco na boca do rapaz. O suspeito, de 25 anos, fugiu do local após ameaçar a vítima e segue sendo procurado.

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A Polícia Militar foi acionada perto da meia-noite e, logo durante a ligação telefônica, os atendentes puderam ouvir os gritos da briga ao fundo. No endereço, que é composto por várias casas de aluguel no mesmo terreno, a vítima relatou aos policiais que a confusão começou quando o vizinho chegou de moto acompanhado de uma mulher. Segundo o relato, ele parou próximo à janela da residência dela e passou a acelerar o veículo de forma constante e excessiva, causando forte perturbação.

Incomodada com o transtorno, a moradora decidiu sair para conversar com o rapaz e pedir que ele parasse com o barulho. Ela notou que o jovem apresentava sinais visíveis de embriaguez. Durante a abordagem, o homem se exaltou, partiu para cima da vítima e desferiu um tapa em seu rosto. No intuito de se proteger, a mulher revidou imediatamente com um soco na região dos lábios do agressor.

Após a troca de agressões, o rapaz proferiu ameaças contra a vizinha, afirmando que chamaria outras pessoas para pegá-la, e deixou o local tomando um rumo desconhecido. A equipe da Polícia Militar realizou patrulhamentos por diversas ruas nas imediações do bairro para tentar localizar o autor, mas não obteve sucesso. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos legais cabíveis e o boletim de ocorrência foi registrado para que o caso seja investigado pela Polícia Civil.

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