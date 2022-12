Após jogo do Brasil, PM de Apucarana é chamada para conter briga

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi chamada por volta das 18h50 desta sexta-feira (2), para conter uma briga envolvendo pelo menos quatro pessoas que estavam em um bar na Avenida Curitiba, no centro da cidade.

Quando a PM chegou, encontrou um homem caído no chão, com ferimentos na cabeça. Testemunhas contaram que os envolvidos estavam em um bar, acompanhando o jogo do Brasil, porém, após a partida, dois homens se aproximaram e a briga começou.

A discussão foi pra rua, e o homem foi agredido com uma pedrada na cabeça, socos e chutes. Quando ele caiu, os suspeitos saíram correndo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, socorreu o rapaz e ele foi levado para o Hospital da Providência.

A polícia busca por câmeras de segurança. A motivação da briga não foi revelada. O caso será investigado.

