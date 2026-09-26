Após interdição por temporal, Catedral realiza celebrações de fim de semana no Cine Teatro Fênix

As missas deste fim de semana da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana (PR), serão realizadas no Cine Teatro Fênix. A mudança de endereço abrange as seis celebrações programadas, sendo duas no sábado (26), às 15h e às 18h, e quatro no domingo (27), nos horários das 8h, 10h, 18h e 19h30. A transferência para o teatro foi a alternativa encontrada para acomodar com conforto e segurança o grande número de fiéis que costumam frequentar as missas de fim de semana, uma vez que a catedral encontra-se temporariamente interditada.

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O templo precisou ser fechado após sofrer danos em sua estrutura devido ao forte temporal que atingiu o município na última segunda-feira (21). A chuva intensa causou danos pontuais na estrutura do telhado e infiltrações no espaço principal da igreja. Por medidas de precaução e para viabilizar as obras de reparo que já estão em andamento, o local permanecerá isolado do público até a conclusão total dos serviços.

Durante a semana, com um volume menor de frequentadores, a retomada das celebrações ocorreu de forma provisória na Cripta Diocesana, localizada no subsolo da catedral, a partir de quinta-feira (24). A paróquia pede a compreensão de toda a comunidade diante do momento atípico e reforça o convite para que os católicos participem das atividades no Cine Teatro Fênix, ressaltando que não haverá missas no prédio da Catedral neste fim de semana.