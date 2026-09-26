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APUCARANA

Após interdição por temporal, Catedral realiza celebrações de fim de semana no Cine Teatro Fênix

Celebrações ocorrem em seis horários divididos entre sábado (26) e domingo (27)

Escrito por Da Redação
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Após interdição por temporal, Catedral realiza celebrações de fim de semana no Cine Teatro Fênix
Autor A chuva intensa causou danos pontuais na estrutura do telhado e infiltrações no espaço principal da igreja - Foto: Reprodução

As missas deste fim de semana da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana (PR), serão realizadas no Cine Teatro Fênix. A mudança de endereço abrange as seis celebrações programadas, sendo duas no sábado (26), às 15h e às 18h, e quatro no domingo (27), nos horários das 8h, 10h, 18h e 19h30. A transferência para o teatro foi a alternativa encontrada para acomodar com conforto e segurança o grande número de fiéis que costumam frequentar as missas de fim de semana, uma vez que a catedral encontra-se temporariamente interditada.

LEIA MAIS: Igrejas da Dioceses de Apucarana destinam coletas do fim de semana a famílias atingidas pela chuva

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O templo precisou ser fechado após sofrer danos em sua estrutura devido ao forte temporal que atingiu o município na última segunda-feira (21). A chuva intensa causou danos pontuais na estrutura do telhado e infiltrações no espaço principal da igreja. Por medidas de precaução e para viabilizar as obras de reparo que já estão em andamento, o local permanecerá isolado do público até a conclusão total dos serviços.

Durante a semana, com um volume menor de frequentadores, a retomada das celebrações ocorreu de forma provisória na Cripta Diocesana, localizada no subsolo da catedral, a partir de quinta-feira (24). A paróquia pede a compreensão de toda a comunidade diante do momento atípico e reforça o convite para que os católicos participem das atividades no Cine Teatro Fênix, ressaltando que não haverá missas no prédio da Catedral neste fim de semana.

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catedral nossa senhora de lourdes Cine Teatro Fênix Eventos religiosos Interdição de igrejas Missas em Apucarana Reforma e reparos
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