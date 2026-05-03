TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
CONFUSÃO

Após GM encontrar veículo dado como furtado, dona diz que havia esquecido onde estacionou

Automóvel foi localizado trancado e sem danos no centro de Apucarana; confusão gerou mobilização da Guarda Municipal e Polícia Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 08:07:24 Editado em 03.05.2026, 08:07:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Após GM encontrar veículo dado como furtado, dona diz que havia esquecido onde estacionou
Autor O carro foi localizado pela Guarda Civil Municipal - Foto: Polícia Militar

Um susto que terminou de forma inusitada marcou a tarde deste sábado (2) no centro de Apucarana. Uma mulher acionou a Polícia Militar para relatar o furto do seu carro, um Volkswagen Fox, mas logo descobriu que havia apenas esquecido onde o estacionou.

📰 LEIA MAIS: Homem é esfaqueado no prédio do antigo frigorífico em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após o registro inicial do crime, as informações do automóvel foram repassadas às equipes de patrulhamento da cidade. Pouco tempo depois, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) encontraram o carro devidamente estacionado e trancado na Rua Doutor Nagib Daher, em frente a um comércio local.

A Polícia Militar foi até o ponto indicado e fez contato com a proprietária, solicitando que ela comparecesse com a chave do veículo. Ao chegar ao local, a mulher percebeu o engano e admitiu a confusão. Ela explicou aos policiais que não tem o costume de deixar o carro naquela região da cidade, o que a fez esquecer o endereço exato da vaga e acreditar que havia sido vítima de um crime.

O veículo estava em perfeitas condições, exatamente da forma como havia sido deixado pela dona. Para dar baixa no alerta de furto gerado pelo primeiro boletim e regularizar a situação burocrática, o carro precisou ser encaminhado à 17ª Delegacia de Polícia Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Furto notícias locais POLICIA MILITAR veículo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV