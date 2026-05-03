Após GM encontrar veículo dado como furtado, dona diz que havia esquecido onde estacionou
Automóvel foi localizado trancado e sem danos no centro de Apucarana; confusão gerou mobilização da Guarda Municipal e Polícia Militar
Um susto que terminou de forma inusitada marcou a tarde deste sábado (2) no centro de Apucarana. Uma mulher acionou a Polícia Militar para relatar o furto do seu carro, um Volkswagen Fox, mas logo descobriu que havia apenas esquecido onde o estacionou.
Após o registro inicial do crime, as informações do automóvel foram repassadas às equipes de patrulhamento da cidade. Pouco tempo depois, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) encontraram o carro devidamente estacionado e trancado na Rua Doutor Nagib Daher, em frente a um comércio local.
A Polícia Militar foi até o ponto indicado e fez contato com a proprietária, solicitando que ela comparecesse com a chave do veículo. Ao chegar ao local, a mulher percebeu o engano e admitiu a confusão. Ela explicou aos policiais que não tem o costume de deixar o carro naquela região da cidade, o que a fez esquecer o endereço exato da vaga e acreditar que havia sido vítima de um crime.
O veículo estava em perfeitas condições, exatamente da forma como havia sido deixado pela dona. Para dar baixa no alerta de furto gerado pelo primeiro boletim e regularizar a situação burocrática, o carro precisou ser encaminhado à 17ª Delegacia de Polícia Civil.