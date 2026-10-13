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RECUPERADO

Após furar semáforos, motociclista é detido com veículo furtado em 2017 e porção de maconha

Condutor de 35 anos chamou a atenção da polícia ao dirigir em alta velocidade; veículo estava com placa trocada e numeração suprimida

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Após furar semáforos, motociclista é detido com veículo furtado em 2017 e porção de maconha
Autor O veículo foi recuperado pela equipe da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM) - Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Militar em Apucarana após ser flagrado conduzindo uma motocicleta furtada em Londrina no ano de 2017. A prisão foi realizada por uma equipe da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM) na Avenida Governador Roberto da Silveira, logo após o suspeito avançar dois sinais vermelhos em alta velocidade para tentar despistar a viatura.

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A ação teve início quando os policiais avistaram o motociclista saindo da Vila Regina, área já conhecida pelas autoridades devido ao tráfico de drogas, conduzindo uma Honda Biz de cor vermelha de forma incompatível com a via. Durante a busca pessoal, as equipes encontraram cinco gramas de maconha com o condutor. O homem não possuía antecedentes criminais e estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) regular, mas a verificação do veículo revelou diversas irregularidades. A placa afixada na moto era de Arapongas, enquanto a consulta no sistema apontava para um veículo de Cambé.

Ao inspecionar a motocicleta de forma mais detalhada, a equipe policial constatou que as numerações do chassi e do motor estavam parcialmente lixadas. Por meio do cruzamento dos números ainda visíveis, os agentes conseguiram descobrir a verdadeira identidade do veículo, confirmando tratar-se da moto furtada há nove anos. O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (SDP), onde deverá responder pelos crimes de posse de drogas para consumo pessoal, receptação e adulteração de sinal identificador. A proprietária original da motocicleta foi localizada e informada sobre os procedimentos necessários para reaver o bem na delegacia.

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