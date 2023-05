Após formatura, 11º GB de Apucarana recebe mais 36 bombeiros

Após 10 meses de formação, 419 alunos soldados do Curso de Formação de Praças Bombeiro Militar (CFP-BM), se formaram em solenidade realizada nesta quinta-feira, 25, em frente ao Palácio do Iguaçu, em Curitiba. Os novos bombeiros militares foram capacitados para atividades de combate a incêndios, salvamentos, buscas, atendimento pré-hospitalar, segurança contra incêndio e pânico, abrangendo disciplinas fundamentais para a formação dos bombeiros militares.

continua após publicidade

Em Apucarana, no 11º GB, 23 novos bombeiros militares foram formados, porém, após a formatura, há redistribuição de todo o efetivo. Para a corporação de Apucarana, estão previstas a integração de 36 novos bombeiros militares.

- LEIA MAIS: Paraná ganha 419 novos bombeiros

continua após publicidade

"Esses novos soldados que irão compor a guarnição, se juntam aos nossos demais militares que já atuam em Apucarana, para que possamos atender toda nossa área de abrangência", disse a Tenente Ana Paula Zan Lorenzzi, do 11º GB Apucarana.

FORMATURA

A formação dos alunos ocorreu em diversas unidades operacionais e cidades do estado do Paraná, sendo elas: São José dos Pinhais ( CEI), Curitiba (1º GB) , Ponta Grossa (2º GB), Colombo (7º GB), Londrina (3º GB), Maringá (5º GB), Francisco Beltrão (10º GB), Apucarana (11º GB), Guarapuava (12º GB), Ivaiporã (1º SGBI), Pato Branco (2º SGBI), Umuarama (6º SGBI), Santo Antônio da Platina (7º SGBI), Cianorte (8º SGBI) e Paranavaí (9º SGBI), totalizando 19 pelotões.

continua após publicidade

O evento da formatura contou com a presença do Governador do Estado do Paraná, Exmo Sr. Carlos Massa Ratinho Junior e de sua esposa Luciana Azevedo Saito Massa, os quais , juntamente com outras autoridades civis e militares que realizaram homenagens aos formandos.

Os três primeiros colocados do Curso foram agraciados, pelas autoridades presentes, sendo eles: Aluno 2ª Classe BM Raul José Mezzadri De Almeida, 1º Colocado (2ºGB Ponta Grossa), Aluno 2ª Classe BM Luiz Gabriel Belling, 2º Colocado (6º SGBI Umuarama) e Aluno 2ª Classe BM Cauê Gaffo De Miranda, 3º Colocado (3º GB Londrina).

O Governador do Estado do Paraná também recebeu homenagens pelo Corpo de Bombeiros, onde lhe foi entregue um presente em agradecimento por todos os atos em prol da Corporação.

Todos os alunos receberam suas novas divisas que os identifica agora como soldados e fizeram o juramento do Soldado Bombeiro Militar, prometendo defender com o sacrifício a honra, a integridade e instituições.

Siga o TNOnline no Google News