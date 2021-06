Após ficar internado, motorista de Apucarana morre de covid

Continua após publicidade

Nesta quinta-feira (3), familiares e amigos lamentam a morte do motorista Domingos Lino do Couto, de 55 anos, de Apucarana.

Conforme informações de amigos próximos, Domingos é mais uma vítima fatal da Covid-19, chegou a ficar internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital da Providência, mas não resistiu às complicações causadas pelo vírus. Ele morava com a família no Núcleo Habitacional João Paulo, onde cultivou muitas amizades ao longo dos anos. Domingos deixa a esposa Maria, que também contraiu o vírus, foi internada, mas recebeu alta médica recentemente.

Conforme informações da Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), o velório será no Centro Comunitário do João Paulo e o sepultamento ocorre às 18 horas, desta quinta-feira (3), no Cemitério Cristo Rei.

Familiares e amigos lamentam a morte de Domingos nas redes sociais:

"Pq ???Pq Meu Deus? Pq esse vírus ? Pq isso ? Meu cunhado Domingos Lino Do Couto descanse em paz vc sempre será lembrado com muito carinho,fiz esse vídeo, esperando vc sai dessa UTI, Esperando que Tudo isso ia passa,pra te mostrar,vc que sempre amou homenagens ,mas infelizmente vc não resistiu, Descanse em paz ...te amaremos eternamente".

"Esse meu amigo aqui, quando eu trabalhava no V brambila , ia abastecer comigo,e me dizia que meu lugar era na tv e no rádio, torcia tanto por mim...Hoje ,de volta à tv e ao rádio, ele me mandava mensagem, avisava que estava me ouvindo com a sua esposa, hoje ele Foi morar com Deus, e eu não vou me esquecer nunca , de tudo que ele me falava ,e o quanto torcia por mim.....descansa Domingão.....Deus já te recebeu aí de braços aberto meu amigo......Vou sentir falta das suas mensagens , e vou rezar por vc , sempre que me lembrar de tudo isso..descansa em paz meu amigo...E obrigado por ter me marcado com a sua passagem Domingos Lino Do Couto .... Força pra família.....Infelizmente mais uma vítima do covid".

Covid Apucarana

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) confirmou mais quatro óbitos e 153 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira (2) em Apucarana. São agora 344 óbitos provocados pela doença e 13.365 diagnósticos positivos do novo coronavírus no município.