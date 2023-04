Após fake news, Educação e PM desmentem supostos ataques em Apucarana

Da Redação

10º BPM reforçou a segurança nas escolas

Ao longo dos últimos dias, os pais da cidade de Apucarana, no norte do Paraná, estão receosos com a segurança dos seus filhos nas escolas da cidade. Após diversos ataques terem sido registrados em todo o país, notícias de supostos ataques estão se espalhando pelo município.

Por meio de aplicativos de mensagens e nas redes sociais, "comunicados" de massacres em colégios e escolas de Apucarana estão sendo compartilhados e são responsáveis por tirarem a paz das famílias.

A Secretaria Municipal de Educação (AME) de Apucarana, assim como o 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), comunicam que as notícias que circulam foram confirmadas como "fake news", ou seja, falsas.

"Infelizmente, pessoas maldosas têm espalhado boatos nas redes sociais relatando supostos ataques a unidades de ensino de Apucarana. Trata-se de informações falsas", informou a AME, em nota oficial. De acordo com a Secretaria, as aulas seguem acontecendo normalmente nos 24 CMEI's e 36 escolas da rede municipal.

A nota pede ainda pede que as "famílias dos estudantes mantenham a calma e entrem em contato com a instituição de ensino em caso de dúvidas sobre alguma mensagem recebida pela internet". O 10º BPM reforça que toda a equipe, em conjunto com a Guarda Municipal, "está mantendo viaturas em horários de entrada e saída dos colégios, bem como, contando com o auxílio do Batalhão de Patrulha Escolar."

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, e a secretária de Educação, Marli Fernandes, se reuniram na semana passada com os diretores da rede municipal de Apucarana para intensificarem as ações para garantir a segurança das crianças.

As unidades da rede municipal de educação já seguem regras rígidas de segurança. "Temos câmeras já instaladas em todos os CMEI's e Escolas, assim como alarmes monitorados, portões com trava eletrônica e interfones, o que impede a entrada de pessoas estranhas. E está sendo providenciado monitores que serão instalados nas salas dos diretores para acompanhamento de todas as câmeras da instituição. Outra providência será a instalação do botão do pânico."

