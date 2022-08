Após dois anos, Festoque de Apucarana será retomada em setembro; veja

Da Redação

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) lançou nesta quinta-feira (04/08) a 28ª edição da Feira de Ponta de Estoque (Festoque). Após dois anos de interrupção por causa da pandemia, o evento será retomado e acontecerá de 7 a 11 de setembro, nas dependências da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea).

O evento, que é aguardado com grande expectativa por comerciantes e consumidores, conta com o apoio da Prefeitura de Apucarana. A 28ª Festoque terá 80 expositores e foi lançada com a expectativa de receber cerca de 30 mil consumidores e movimentar R$ 3 milhões em vendas.

O prefeito Junior da Femac participou do lançamento do evento, ao lado do presidente da Acia, Wanderlei Faganello, e de Keniti Ishida e Osmar Ida, que no ato representaram a Acea. Também estiveram presentes o juiz Osvaldo Soares Neto, diretor do Fórum de Apucarana, e Jian Papa, secretário da Acia e responsável pela comunicação da entidade.

Junior da Femac destaca que a retomada do evento coincide com um momento positivo do Município, de desenvolvimento econômico com a instalação de diversas novas empresas e com crescimento do potencial de consumo. “A Festoque de Apucarana é a maior Feira de Ponta de Estoque do Centro Norte Paranaense. Os consumidores já estavam com saudades da Festoque e todos vão se surpreender com a grandiosidade e a diversidade. Além do vestuário, haverá feira de móveis, praça de alimentação e a participação de empresas locais com marcas já consolidadas nacionalmente”, pontua Junior da Femac.

O prefeito afirma que, através da Viação Apucarana Ltda (VAL), serão viabilizadas linhas de ônibus especiais do terminal urbano até a Acea nos dias do evento. “Também quero lembrar que a Rede de Mulheres Solidárias estará participando da Festoque comercializando seus produtos em três estandes”, afirma Junior da Femac, acrescentando que esse é um programa desenvolvido pela Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família, congregando atualmente mais de mil participantes.

De acordo com Wanderlei Faganello, presidente da Acia, o evento ganhou mais um dia comparado a edições anteriores. “Serão 5 dias de compras, em um espaço de mais de 3 mil metros quadrados totalmente climatizados e 80 empresas participantes. A expectativa de público é de cerca de 30 mil pessoas e de mais de R$ 3 milhões em vendas”, afirma Faganello, lembrando que os consumidores que forem até a Acea contarão com segurança monitorada por câmeras 24 horas e estacionamento gratuito,

Faganello destaca ainda que o evento terá a Feira de Móveis. “Os consumidores encontrarão opções em colchões, mesas de jantar, sofás, cadeiras, poltronas e móveis artesanais e fibra sintética, entre outros”, cita Faganello.

MARCAS DE APUCARANA – O secretário da Acia e responsável pela comunicação da entidade, Jian Papa, afirma que a 28ª Festoque contará com marcas de Apucarana que se destacam no Paraná e no Brasil. “Marcas como John Roger, Texas Farm, Zua, Manhood e Dropp Bikes”, cita.

O proprietário da John Roger, Marcos Fante, esteve presente no lançamento do evento. “A John Roger desde 2012 está estabelecida no mercado e essa será a terceira edição da Festoque da qual estaremos participando. A John Roger nasceu em Apucarana e hoje está presente em mais de 100 pontos de venda, nos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. É muito gratificante poder participar da Festoque na cidade onde a marca foi constituída e depois se expandiu pelo Brasil, mas sem nunca perder suas origens”, frisa Fante.

HORÁRIOS – Os organizadores do evento também divulgaram os horários de funcionamento da Festoque. No dia 7 de setembro, ser+a das 9 às 22 horas, sendo que a abertura oficial acontecerá às 13 horas, após o tradicional Desfile de 7 de Setembro. Dias 8 e 9 de setembro, a Festoque abre das 13 às 22 horas, no dia 10 das 9 às 22 horas e, no dia 11 de setembro, das 9 às 20 horas.













