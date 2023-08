Após discussão por chave de carro, mulher é agredida pelo enteado

Uma mulher foi agredida pelo seu enteado na noite deste domingo (13), após uma discussão iniciada por conta da chave de um carro, em Apucarana, no norte do Paraná.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Mulher é agredida pelo ex-marido na frente dos filhos em Apucarana

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que estava com seu namorado, que já possui um relacionamento há cerca de sete anos, quando acabou entrando em luta corporal com o seu enteado. O que acarretou em ferimentos na região do rosto, como nos olhos, nariz, boca, dentes e também nas pernas.

continua após publicidade

Como consta no B.O, a confusão começou após, o homem chegar na casa procurando a chave do carro, momento que se irritou e começou a xingar a filha da vítima.

Quando os policias chegaram, o agressor não estava mais no local. Por conta dos ferimentos, o Samu foi acionado para levar a mulher para o Hospital da Providência.

Siga o TNOnline no Google News