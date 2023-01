Após discussão em motel de Apucarana, mulher atira em homem

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A princípio, o tiro aconteceu após uma discussão entre o casal

Uma mulher é suspeita de atirar contra um homem após discussão em um motel em Apucarana, no norte do Paraná, no final da manhã desta terça-feira (31). O ferido foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois transferido para o Hospital da Providência.

continua após publicidade .

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi até o motel, pois a arma teria ficado em um dos quartos. A princípio, o homem teria usado a arma para ameaçar a mulher, porém, ela conseguiu pegar a pistola dele e atirou. Depois do disparo, ela pediu ajuda no motel e levou o ferido até a UPA.

Conforme apurou a reportagem, a mulher estava na Unidade de Pronto Atendimento, porém, ao perceber que a PM foi chamada, ela teria deixado a UPA. O tiro atingiu o tórax do homem.

continua após publicidade .

A perícia foi para o local. Reportagem em atualização, em breve mais informações.





Siga o TNOnline no Google News