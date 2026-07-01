Após dias de instabilidade, sol aparece e temperaturas sobem em Apucarana

Sol predomina na maior parte do estado; apenas regiões de fronteira seguem com risco de temporais

A quarta-feira será de tempo firme em Apucarana, com predomínio de sol e sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 15°C e 24°C, proporcionando uma tarde mais agradável em comparação aos últimos dias.

De acordo com o Simepar, a umidade relativa do ar ficará entre 57% e 85%, enquanto os ventos sopram de leste a 11 km/h, com rajadas que podem atingir 40 km/h.Não há previsão de chuva para esta quarta.

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No restante do Paraná, a instabilidade atmosférica diminui de forma significativa. Durante a tarde, o sol predomina na maior parte do estado. Apenas as regiões Oeste e Sudoeste, próximas à fronteira com a Argentina e à divisa com Santa Catarina, seguem com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas, com risco de temporais localizados.

As temperaturas também entram em elevação em todo o estado. As máximas devem superar os 20°C em todas as regiões, enquanto no Noroeste os termômetros podem se aproximar dos 30°C, marcando um retorno gradual do calor após o período de instabilidade.