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PREVISÃO DO TEMPO

Após dias de instabilidade, sol aparece e temperaturas sobem em Apucarana

Sol predomina na maior parte do estado; apenas regiões de fronteira seguem com risco de temporais

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 06:00:20 Editado em 30.06.2026, 11:24:44
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Após dias de instabilidade, sol aparece e temperaturas sobem em Apucarana
Autor As temperaturas também entram em elevação em todo o estado - Foto: Adriany Freitas/TNonline

A quarta-feira será de tempo firme em Apucarana, com predomínio de sol e sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 15°C e 24°C, proporcionando uma tarde mais agradável em comparação aos últimos dias.

De acordo com o Simepar, a umidade relativa do ar ficará entre 57% e 85%, enquanto os ventos sopram de leste a 11 km/h, com rajadas que podem atingir 40 km/h.Não há previsão de chuva para esta quarta.

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No restante do Paraná, a instabilidade atmosférica diminui de forma significativa. Durante a tarde, o sol predomina na maior parte do estado. Apenas as regiões Oeste e Sudoeste, próximas à fronteira com a Argentina e à divisa com Santa Catarina, seguem com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas, com risco de temporais localizados.

As temperaturas também entram em elevação em todo o estado. As máximas devem superar os 20°C em todas as regiões, enquanto no Noroeste os termômetros podem se aproximar dos 30°C, marcando um retorno gradual do calor após o período de instabilidade.

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