Após dias chuvosos, sol volta a predominar em Apucarana

A estabilidade atmosférica voltou a predominar, neste sábado (4), em grande parte das regiões paranaenses. No leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e as praias, as condições seguem favoráveis a chuvas fracas/chuviscos ocasionais devido aos ventos que sopram do oceano. Já no período da noite, pode haver chuvas, principalmente de forma isolada, entre os municípios da região Oeste e Sudoeste.

Diferente das áreas citadas, a região Norte, onde fica Apucarana, por exemplo, o tempo deve ser estável. Pode haver alguns períodos em que o sol apareça entre nuvens, porém, não existe a possibilidade de ocorrência de chuva.

Por conta da presença do sol, as temperaturas apresentam uma pequena elevação neste sábado em relação aos últimos dias, que foram chuvosos.

De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros devem registrar mínima de 13ºC e máxima de 21ºC na Cidade Alta.

Região

Jandaia do Sul, que também fica situada no Norte do Paraná, também deve registrar tempo ensolarado e sem previsão de chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 14ºC e máxima de 21ºC.

Em Ivaiporã, não existe a possibilidade de chuva também. Em relação às temperaturas, os termômetros devem marcar mínima de 12ºC e máxima de 21ºC.

Já Faxinal deve registrar mínima de 11ºC e máxima de 18ºC. Além disso, não é esperada a ocorrência de chuva no município.