Após descobrir tumor cerebral, vendedora de Apucarana cria 'vaquinha'

Claudenice Pereira, de 46 anos, enfrenta o quarto tumor

Há 21 anos lutando contra o câncer, a vendedora apucaranense Claudenice Adriana Pereira, de 46 anos, criou recentemente uma 'vaquinha' online para poder pagar os instrumentos e materiais que serão utilizados durante a cirurgia de retirada de um tumor cerebral. O valor que ela precisa é de R$ 15 mil para passar pelo procedimento, que será realizado em um hospital de Curitiba.

"Esse é o quarto tumor cerebral que enfrento. Dois deles já foram retirados através de cirurgias e outro foi curado através de sessões de quimioterapia, pois não podia ser operado. Agora, preciso passar por esse procedimento para retirar mais um. Porém, meu plano de saúde não liberou os instrumentos e materiais cirúrgicos no valor de R$ 15 mil. Conto com a ajuda de todos neste momento delicado", explica.

Para quem quiser colaborar com a apucaranense é só clicar no link da 'vaquinha' online ou enviar um PIX para o número 43999838175. "Com a bênção de Deus vou conseguir. Fiquei com uma sequela da radioterapia, que fiz na primeira cirurgia, e sinto muita dor de cabeça. Na verdade, descobri que o tratamento não era necessário, mas mesmo assim o médico pediu para fazer", relata.

