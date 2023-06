Após derrota, veja como fica a situação do Apucarana Sports

Com a derrota por 4 a 0 no último sábado (17) para o Andraus Brasil, o Apucarana Sports vai para o tudo ou nada na última rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. Ainda em quarto lugar na tabela, o time precisa vencer o Laranja Mecânica, de Arapongas, no próximo domingo (25) para garantir vaga na semifinal. A partida será às 15 horas no Estádio dos Pássaros.

O Apucarana Sports tem 13 pontos, enquanto o Laranja Mecânica, tem 10. Os principais adversários na busca pela vaga são o Iguaçu e o Paraná Clube, com 13 pontos, e o PSTC, com 12. O Patriotas, com 20 pontos, e o Andraus, com 18, já estão classificados para a fase decisiva da competição.

Na última rodada, o Apucarana Sports foi dominado na Vila Capanema, em Curitiba. Os gols da equipe mandante foram marcados por Saci, André Carlos, Daniel e Israel.

A próxima rodada terá todos os jogos às 15 horas de domingo (25). Além de Apucarana Sports x Laranja Mecânica, estão previstos mais quatro jogos: PSTC x Andraus; Grêmio Maringá x Toledo; Araucária x Iguaçu e Paraná Clube x Patriotas.

