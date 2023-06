Após denúncias, PM de Apucarana prende homem que invadiu residência

Após denúncias, um homem, de 40 anos, que invadiu uma casa localizada no Núcleo Osmar Guaraci Freire, em Apucarana e furtou objetos foi prelo pela Polícia Militar (PM) na manhã deste domingo (4).

O morador da residência está ausente por motivos de saúde. Testemunhas ligaram no 190 e informaram que um homem havia arrombado a casa. Quando os policiais chegaram encontraram um notebook e um bastão que vira um punhal com aproximadamente 34 centímetros de lâmina.

Com as características do suspeito, a PM foi até a casa da mãe dele, porém, o ladrão não estava. A equipe realizou buscas pelo bairro e encontrou o rapaz. Durante abordagem, foi constatado que havia um mandado de prisão contra ele com validade até 2024.

Três celulares, um aparelho de choque, uma espuma de barbear e R$25 também estavam com o rapaz. Ele foi preso e levado para a delegacia de Apucarana.

