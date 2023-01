Após denúncias, homem é preso por tráfico de drogas em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A PM apreendeu crack, cocaína e dinheiro

Um homem foi preso na noite desta terça-feira, 17, no Jardim Aeroporto, em Apucarana, depois que a Polícia Militar (PM) o flagrou com drogas em um endereço, que, segundo denúncias da população, estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Porteiro de condomínio é agredido a socos por entregador, em Apucarana

Segundo o boletim de ocorrências, os policiais foram até o local para verificar a situação e ao chegar, encontraram um homem que foi abordado. Com ele, foi encontrada uma sacola de mercado contendo 15 porções de crack, dinheiro e ele ainda dispensou 11 porções de cocaína no terreno abandonado. O local onde o suspeito foi encontrado é um bar desativado e abandonado, não tendo morador no local e sem condições de moradia. O detido afirmou aos policiais que a casa abandonada é utilizada para a comercialização de entorpecentes.

continua após publicidade .

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado para a delegacia juntamente com as drogas e o dinheiro.

Siga o TNOnline no Google News