Após denúncias, dono de bar é preso e carros são apreendidos

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada nesta sexta-feira (7), após denúncias sobre aglomeração de pessoas e som alto em um bar no Jardim Trabalhista. A equipe se deslocou até o endereço para averiguar denúncias, onde havia uma certa quantidade de pessoas que estariam ouvindo som em volume excessivo e consumindo bebidas alcoólicas no estabelecimento.

Realizada abordagem, foi constatado que haviam aproximadamente 20 pessoas, inclusive crianças de 1 a 5 anos, acompanhadas dos pais que estavam ingerindo bebida alcoólica e fumando cigarro. Em buscas pessoais, a PM não encontrou nada de ilícito em posse dos abordados.

Enquanto ocorria a verificação das identidades, algumas pessoas começaram a se dispersar e tentar sair do local com seus veículos, sendo então realizada abordagem nos carros e alguns estavam irregulares.

Sendo lavrado o Termo de Recolhimento, todos veículos apreendidos foram guinchados e levados ao pátio do Detran/10o BPM. Em ato contínuo, a PM prendeu o dono do local, um homem, de 24 anos, por desobedecer a ordem do decreto 7506/21 art. 3º do estado do Paraná. O mesmo foi encaminhado ao cartório da Polícia Militar para lavratura do TCIP.