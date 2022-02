Da Redação

Após denúncia, jovem é preso com revólver em Apucarana

Um jovem, de 25 anos, foi preso em Apucarana na noite desta quinta-feira (10), após efetuar disparos de arma de fogo no Jardim Menegazzo. A Polícia Militar (PM) recebeu a denúncia e foi até o local. Durante busca pessoal, a equipe localizou com o suspeito seis estojos deflagrados e a arma, um revólver cal.32, em cima do banco do carro do autor.

Segundo a PM, ele admitiu que fez os disparos de arma de fogo e relatou ainda que teria uma desavença com uma pessoa que vive no bairro e que teve uma discussão e por isso, efetuou os disparos. O homem disse aos policiais que a outra pessoa também estava armada.



Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado com o revólver para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).