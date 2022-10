Após denúncia da esposa, homem é preso com bonés furtados em Apucarana

Da Redação

Um homem, que não teve a idade revelada, foi preso com bonés furtados de uma empresa localizada em Apucarana. A esposa do suspeito ligou no 190, número de urgência da Polícia Militar (PM), por volta das 3h30 da madrugada desta terça-feira (18), e informou que o marido chegou em casa com algumas caixas, que ela estava desconfiada da situação.

Quando a equipe chegou na residência, na Vila Regina, o homem disse que os bonés, além de um notebook e uma impressora, eram de um amigo, que ele não identificou.

Com autorização da mulher, os policiais realizaram buscas pela casa e encontraram 12 caixas contendo 2.880 bonés. A equipe ligou o notebook, que continha informações de uma empresa, localizada no Jardim Ponta Grossa.

Os policiais foram até o local e perceberam que o portão da empresa estava arrombado e o dono reconheceu os bonés e aparelhos, que foram furtados do estabelecimento.

Diante do flagrante, o homem foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. Na manhã desta terça-feira, a PM de Apucarana prendeu dois homens durante abordagens na Barra Funda no centro da cidade.

