Após dar abrigo para mulher, casa de apucaranense é furtada; entenda

Uma apucaranense acionou a Polícia Militar do Paraná (PMPR), na noite desta sexta-feira (26), após sua casa ter sido alvo de furto. A suspeita seria uma mulher que a vítima deu abrigo em sua residência, há aproximadamente dez dias atrás.

O caso foi registrado no Jardim Diamantina, em Apucarana, por volta das 20h54. Conforme o boletim de ocorrência, a suspeita teria ficado abrigada na residência durante três dias. Não há explicações dos motivos. Na noite desta sexta, no entanto, ela voltou no imóvel e invadiu o local sem a autorização da proprietária.

De acordo com relato da vítima, não havia ninguém na casa no momento em que a mulher entrou. A suspeita teria furtado uma televisão, uma mala e dois travesseiros. A dona da residência foi orientada pelas autoridades.

