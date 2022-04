Após confronto, PM recupera carro e suspeito morre na região

Da Redação

Um homem, de 29 anos, morreu após confronto com policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar de Apucarana e 5º BPM de Londrina, na manhã desta quinta-feira (28). A troca de tiros aconteceu por volta das 11h30, em uma propriedade rural entre Mauá e Tamarana, local onde estava um carro e objetos roubados.

continua após publicidade .

Policiais de Apucarana, Mauá da Serra, Tamarana e Londrina realizavam buscas por autores de diversos crimes de roubo na região de Mauá da Serra e Ortigueira, quando localizaram a propriedade. Ao se aproximarem, as equipes foram recebidas a tiros por três suspeitos e aconteceu o confronto, informou a PM.

Um dos suspeitos, que estava na residência mais próxima, foi alvejado e entrou em óbito no local. Os outros dois homens que estavam na residência dos fundos fugiram sentido à área de mata.

continua após publicidade .

Na propriedade, a Polícia Militar localizou o veículo Fiat/Toro roubado na cidade de Ortigueira no último dia 21, diversos objetos roubados, além de placas de veículos que eram utilizadas para disfarçar os veículos roubados.

A PM isolou a área e acionou o Instituto Médico Legal (IML) de Londrina para remover o corpo. A PM repassou que as buscas pelos dois suspeitos que fugiram continuam com o apoio da aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e guarnições do 10º BPM e 5º BPM.