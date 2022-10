Após confronto com a PM, ladrões são detidos em Apucarana

Da Redação

Eles estariam cometendo um roubo a mão armada em uma espetaria

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido após confronto com a Polícia Militar (PM) durante uma fuga, no Jardim América, em Apucarana, na madrugada desta sexta-feira, 21. Eles estariam cometendo um roubo a mão armada em uma espetaria que fica localizada na Avenida Central do Paraná, quando a PM foi acionada, por volta da1h00. Um dos suspeitos ficou ferido durante a troca de tiros.

Segundo o boletim de ocorrências, a polícia foi acionada por conta de um roubo que estaria acontecendo no estabelecimento comercial, onde dois homens estariam armados, ameaçando os clientes. Com a chegada da equipe, os suspeitos, que estavam deixando o local, dispararam contra os policias militares, que revidaram os disparos, ocorrendo ali um princípio de confronto entre policias e bandidos. Neste momento, uma outra equipe policial chegou para dar reforço e também foi surpreendida por disparos, iniciando-se um novo confronto.

Neste momento, os dois suspeitos embarcaram em um carro de apoio, um veículo Gol de cor branca, que estava na rua lateral da espetaria e saíram em alta velocidade, sendo perseguidos pela equipe policial.

A PM conseguiu abordar o veículo na Rua Francisco de Mesquita Gomes, Núcleo Habitacional Mathias Hoffman, por conta de uma pane no pneu traseiro esquerdo. No carro, estavam 2 homens e um adolescente, um deles, ferido por estilhaços durante o confronto. Perguntado a respeito das armas, um dos suspeitos disse que dispensou sua arma na fuga e que a outra arma seria de seu comparsa conhecido como índio, que fugiu para o mato e não adentrou o veículo.



Os criminosos e os pertences recuperados das vítimas foram encaminhados para a delegacia de Apucarana para as providências cabíveis, bem como, o veículo utilizado na fuga. O suspeito ferido foi encaminhado para atendimento médico, antes da prisão.

