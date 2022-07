Após colisão com moto, carro capota em bairro de Apucarana; saiba mais

Da Redação

Uma colisão entre moto e carro acabou em capotamento e deixou uma pessoa ferida. O acidente aconteceu por volta das 18h35 desta segunda-feira (18), no cruzamento das Ruas Castro Alves e Ouro Verde, no Jardim América, em Apucarana. Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados.

O motorista do carro, modelo Corsa, de 29 anos, contou que seguia pela Rua Ouro Verde, que percebeu a moto se aproximando, mas disse que já estava cruzando as ruas, então acelerou para evitar a batida, porém, o motociclista atingiu a traseira do veículo.

Após a batida, o carro rodou e capotou. O condutor do carro não ficou ferido. Já o motociclista, de 31 anos, sofreu escoriações pelo corpo, ferimentos leves na perna e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O motorista do carro ainda disse que o local não estaria devidamente sinalizado, então acabou se perdendo. A moto e o carro ficaram danificados e o atendimento ao acidente chamou a atenção dos moradores do bairro. Veja a transmissão ao vivo do local: Carro capota no Jardim América em Apucarana - Vídeo por: TNOnline





