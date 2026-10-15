Após chuvas, Apucarana terá mínima de 10°C no domingo; veja previsão

Segundo o Simepar, avanço de uma massa de ar frio e seco deve trazer sol a partir de sábado (17)

Apucarana deve registrar temperatura mínima de 10°C neste domingo (18), segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Após uma semana marcada pelas chuvas, o avanço de uma massa de ar frio e seco deve deixar o tempo firme e provocar queda nas temperaturas no município.

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A mudança começa a ser percebida na sexta-feira (16), quando os termômetros devem variar entre 14°C e 22°C. A previsão para a cidade indica nebulosidade, enquanto, no conjunto do Paraná, ainda há possibilidade de chuvas ocasionais. Segundo o Simepar, o frio ganha força em boa parte do estado a partir do anoitecer.

No sábado (17), o sol deve aparecer em Apucarana, com mínima de 12°C e máxima de 21°C. O domingo também tem previsão de tempo aberto, mas a temperatura ao amanhecer cai para 10°C. À tarde, a máxima prevista é de 21°C.

O cenário de manhãs frias continua na segunda-feira (19), com mínima de 10°C e máxima de 23°C. Na terça-feira (20), a previsão local ainda indica sol, com temperaturas entre 12°C e 24°C.

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A chuva deve voltar ao município na quarta-feira (21), quando os termômetros ficam entre 15°C e 19°C.





Foto: TN Arte Foto: TN Arte





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A melhora do tempo deve alcançar a maior parte do interior paranaense no fim de semana. Conforme o Simepar, a entrada do ar mais frio e seco mantém as temperaturas baixas ou amenas, com mínimas inferiores a 10°C em municípios da metade sul.

No leste, a nebulosidade deve variar mais, com possibilidade de chuviscos entre a Serra do Mar e o litoral no domingo e na segunda-feira. Para o interior, a previsão estadual aponta retorno de chuvas mais expressivas na terça-feira, de forma isolada.