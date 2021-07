Após caso de covid, Santander Apucarana permanece fechado

Da Redação

Após um funcionário testar positivo para a Covid-19, a agência do Santander de Apucarana, localizada na Praça Rui Barbosa, precisou ser fechada temporariamente.

Quem foi até o local na manhã desta quinta-feira (15), encontrou um comunicado dizendo a agência está fechada por medida de segurança e bem-estar de colaboradores e da sociedade, e que o atendimento retornará em breve.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Bancários de Apucarana, Damião Rodrigues, um funcionário da agência testou positivo para a Covid-19 e por norma de segurança, o local fechado nesta quinta-feira (15) e sexta-feira (16). "Por norma, o banco precisa ficar sem atendimentos para não contaminar trabalhadores e clientes, além do local passar por uma desinfecção", explica.

