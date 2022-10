Após carro ser atingido por semente em Apucarana, motorista faz alerta

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A semente caiu de uma árvore e atingiu o para-brisa do carro, que trincou.

Um morador de Apucarana, usou as redes sociais e fez um alerta aos motoristas e pedestres que utilizam a Rua Munhoz da Rocha. Maikon Costa, que também entrou em contato com a redação do TNOnline, contou que a semente caiu de uma árvore e atingiu o para-brisa do carro dele, que trincou.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Queda de energia afeta produção e abastecimento em Apucarana e região

De acordo com o relato de Maikon, o incidente aconteceu por volta das 13h35 deste sábado (29).

continua após publicidade .

"Resolvi fazer o registro na internet para informar as pessoas. A semente conseguiu trincar o para-brisa ao cair e acredito que se a semente cair e atingir alguma pessoa pode ferir, então cuidado e atenção", disse.

fonte: Reprodução/Facebook A semente caiu de uma árvore e atingiu o para-brisa do carro, que trincou.

Siga o TNOnline no Google News