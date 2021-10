Da Redação

Após briga, homem joga pertences da esposa na rua e é preso

Um homem, de 35 anos, foi preso nesta terça-feira (19), pela Polícia Militar de Apucarana, no Bairro Sumatra II, após ameaçar a esposa e jogar objetos pessoais na rua, além de quebrar o encanamento e o para-brisas do carro da filha da vítima.



continua após publicidade .

Segundo informações de vizinhos, um casal discutia. No local foi conversado com a vítima, ela informou que teve uma discussão e sofreu diversas ameaças e jogou vários objetos da residência na rua, dentre eles, os pertences de uma outra pessoa que está morando de favor no local.

Durante o atendimento, conforme o boletim, a PM foi informada pela filha da vítima, que vive em frente à casa, que homem também havia quebrado o encanamento de água de sua casa e o para-brisas do veículo Fiat Palio.

continua após publicidade .

Nas proximidades do endereço citado, a equipe policial viu o homem encaminhando pela rua e o abordou. Conforme o boletim, ele foi preso e encaminhado até a 17ª SDP.