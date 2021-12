Da Redação

Após briga de trânsito, homem sofre ameaças em Apucarana

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, foi acionada na noite desta segunda-feira (20), por um homem, de 33 anos, que contou que se envolveu em uma briga de trânsito com um motorista, de aproximadamente 50 anos, que dirigia um Toyota Corolla.

continua após publicidade .

O solicitante disse que após a briga, que ocorreu no domingo (19), por volta do meio-dia, no Núcleo Habitacional João Paulo I, o motorista o seguiu até sua casa e começou a ameaçá-lo. Porém, acabou indo embora.

No entanto, nesta segunda-feira (20), por volta das 22 horas, o homem retornou até a casa do solicitante, pegou o lixo da lixeira e jogou na garagem da casa dele. A vítima disse que a situação está causando medo nele e na esposa. A PM tentou localizar o autor, mas até o momento não o encontrou.