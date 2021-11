Da Redação

Após batida, moto perde o controle e atropela pedestre

Uma mulher de 49 anos ficou ferida na tarde desta terça-feira (23) na Avenida Curitiba, próximo à Praça Rui Barbosa, em Apucarana, depois de ser atropelada por uma motocicleta.

De acordo com testemunhas, um veículo corsa teria batido contra a motocicleta, que perdeu o controle e acabou atropelando a mulher.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e SAMU estiveram no local do acidente para prestar socorro à vítima, que felizmente, teve apenas ferimentos leves. Ela foi encaminhada ao Hospital da Providência.

As causas do acidente serão apuradas.