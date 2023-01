Após batida, carro atinge parede de comércio em Apucarana

Da Redação

Um jovem, de 19 anos, que conduzia um Gol atingiu a parede de um comércio. A colisão aconteceu na madrugada deste sábado (28) em Apucarana. Um outro veículo que estaria envolvido no acidente fugiu do local. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 2h40 para atender a ocorrência na Avenida Curitiba, no centro da cidade.

O rapaz contou que seguia sentido centro bairro e havia um carro na frente dele, que após uma conversão irregular o motorista atingiu a lateral do Gol.

Depois da batida, o jovem acertou a parede da loja. O outro veículo envolvido no acidente deixou o local, informou a vítima à polícia.

O dono do Gol ainda contou que para fugir, o motorista do outro carro trafegou na contramão e dentro estaria um casal. A PM registrou um Boletim de Ocorrência. Imagens de segurança devem ajudar na identificação do carro que deixou o local e que teria provocado a batida.

Apesar do susto e dos danos, o dono do Gol não ficou ferido.

