Após atentado em Cambé, PM de Apucarana reforça policiamento escolar

Equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) realizaram, ao longo desta quinta-feira, 22, operação de reforço policial nas escolas e Centros Educacionais Infantis (Cmeis) em diversas regiões da cidade de Apucarana e em alguns municípios da região. Batizada pelo governo do estado como Programa Escola Segura, a iniciativa tem o objetivo de trazer mais segurança e integrar a comunidade escolar com a PM. A intensificação do patrulhamento em todo estado, também é uma resposta ao ataque sofrido em uma escola de Cambé, na região norte do Paraná, na última segunda-feira.

Em Apucarana, o patrulhamento foi intensificado nas instituições de ensino das regiões do Jardim Alvorada, Jardim Aeroporto, Vila Regina, Jardim Ponta Grossa, Distrito do Pirapó, Jardim Bela Vista, Cidade Educação, Vila Martins, Sumatra, Vila Agari, Osmar Guaraci Freire, Jardim Colonial, Adriano Correia, João Paulo, Castelo Branco, Jardim América, Jardim Tibagi, Biguaçu e região central.

Todo o trabalho transcorreu normalmente, sem nenhum registro de ocorrência. Houve apenas um relato de que três homens observavam por sobre o muro de uma escola na região central da cidade, mas os policiais patrulharam toda a região no entorno do estabelecimento de ensino e não encontraram nenhum suspeito.

Além do reforço no patrulhamento, em alguns colégios, gestores e colaboradores receberam um reforço sobre o treinamento de ação em possíveis situações de ataque com atiradores.

Além de Apucarana, Mauá da Serra e Marumbi também reforçaram patrulhamento nas escolas.

Escola Segura

O programa Escola Segura é uma iniciativa do Governo do Paraná, em conjunto com a Polícia Militar e as Secretarias de Estado da Educação e do Esporte e da Segurança Pública. O projeto prevê integração entre o corpo pedagógico das escolas e os policiais com foco na mediação de conflitos.

O trabalho é um complemento às atividades preventivas já desempenhadas pelo Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), unidade responsável pelo treinamento dos policiais militares voluntários e que coordenará o programa nos colégios estaduais. A decisão de aderir ao programa cabe à direção de cada escola em conjunto com a comunidade escolar.

Em paralelo, o Escola Segura envolve diálogo com a Defesa Civil, com treinamento e prevenção de situações de crise e calamidade. O programa prevê ainda ações de relacionamento da segurança na região primária, no entorno das escolas, e na integração das forças policiais com as equipes pedagógicas e famílias dos alunos.

