Após atear fogo nas roupas da esposa, homem é preso em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O rapaz foi preso

Um homem, após discutir com a esposa, ateou fogo em pertences pessoais da vítima. A violência doméstica aconteceu na noite de segunda-feira (1), no Núcleo Michel Soni. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 23h50.

continua após publicidade .

Mais cedo, por volta das 19h20, uma equipe também compareceu na casa da mulher, pois havia sido agredida. Naquele momento, ela preferiu não representar contra o marido e foi para a casa da mãe.

- LEIA MAIS: Morador de Apucarana é atingido por tiro ao testar arma

continua após publicidade .

Depois, já no final da noite, a mulher recebeu vídeos do marido, mostrando fogo e com ameaças. A vítima pensou que o homem tinha incendiado a residência, porém, quando a PM chegou, encontrou peças de roupas e outros objetos pessoais no quintal, que estavam pegando fogo.

O homem foi encontrado e preso. O suspeito foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. A vítima foi orientada.

Siga o TNOnline no Google News