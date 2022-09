Após ameaças, mulher denuncia filho e irmão por furto

Da Redação

Uma mulher, de 43 anos, acionou a Polícia Militar (PM) de Apucarana na noite deste sábado, depois de sofrer ameaças por parte do filho, de 23 anos, e do irmão, de 37 anos. De acordo com ela, o irmão estaria com uma faca. A ocorrência foi registrada no Núcleo Habitacional Dom Romeu.

Uma equipe policial foi até o local e fez abordagens e revista nos dois suspeitos. Com o homem de 37 anos, foi encontrada uma faca, que ele afirmou ser para se defender. No decorrer da ocorrência, a vítima informou que seu filho e seu irmão fizeram um roubo a pedestre no centro de Apucarana.

Eles assumiram o crime e informaram que haviam escondido o celular, fruto do roubo, num terreno baldio próximo a residência.

