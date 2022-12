Após ameaçar familiares, homem é preso por embriaguez ao volante

Da Redação

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) de Apucarana neste domingo, 25, depois de ameaçar parentes e dirigir embriagado. A ocorrência foi registrada por volta do meio dia.

De acordo com o boletim de ocorrências, duas parentes do homem chamaram a polícia porque ele estaria com o carro, em frente à residência delas, fazendo ameaças de morte, inclusive jogou o veículo para dentro da casa, danificando o portão.

Em seguida, ele saiu do local conduzindo o veículo GM/VECTRA sentido ao centro da cidade.

A equipe então saiu em busca dele, sendo localizado e abordado na Rua Cristiano Kussmaul. Foi constatado que o condutor apresentava sintomas de embriaguez e no interior do veículo havia pelo menos duas latas vazias de cerveja.

Ele realizou o teste do etilômetro que resultou em 0,57 mg/L, configurando crime de trânsito.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem e encaminhado até a delegacia de polícia, juntamente com as vítimas de ameaça, para as providências cabíveis.

O veículo foi encaminhado ao pátio da PM, pois não estava devidamente licenciado.

