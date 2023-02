Após ameaçar ex-mulher, homem é preso com contrabando em Apucarana

Da Redação

Mais de 510 mil maços de cigarros apreendidos pela PM

Uma denúncia de tentativa de feminicídio terminou com a prisão do autor e apreensão de mais de 510 mil maços de cigarros contrabandeados em Apucarana, no norte do Paraná. No local, a Polícia Militar (PM) também apreendeu R$ 17 mil em dinheiro e mais de R$ 9 mil em cheques.

Os policiais chegaram até o endereço após a ex-esposa do suspeito registrar uma denúncia contra ele. Ela relatou que foi ameaçada de morte pelo homem que apareceu em sua casa com uma arma e atirou várias vezes contra sua casa.

Diante do relato da vítima, equipes foram até a casa do ex-marido e ao chegarem no local, receberam informações de que ele comercializa cigarros contrabandeados do Paraguai e que havia grande quantidade de produtos na residência.

Os policiais arrombaram a porta de um dos cômodos da casa e encontraram mais de 510 mil maços que foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal de Londrina.

O homem foi preso e levado à delegacia de Apucarana e pode responder pelos crimes de contrabando e tentativa de feminicídio.

fonte: divulgação Dinheiro e cheques apreendidos no local

