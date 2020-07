Após alargamento, Avenida Santa Catarina ganha sinalização

Continua após publicidade

Depois de concluir as obras de alargamento da Avenida Santa Catarina, onde fica a sede do Cisvir, a Prefeitura de Apucarana fez a sinalização viária deste trecho. O serviço envolveu a delimitação das vagas de estacionamento, pintura de faixas para pedestres e também a reativação e modernização da rotatória que já existia na avenida.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, afirma que o trabalho de sinalização de trânsito é contínuo e prossegue por toda cidade. “Apucarana tem um número muito grande de automóveis e recebe também veículos de todo Vale do Ivaí. Por isso, é importante que a sinalização horizontal de trânsito seja constantemente atualizada”, frisa Junior da Femac.

Foto: Reprodução

De acordo com ele, na Avenida Santa Catarina a sinalização teve que ser toda refeita após as obras de alargamento da via. “Fizemos novamente a rotatória, com a pintura e colocação de tachões na pista. É uma intervenção importante, pois faz a interligação com a nova rotatória que foi implantada na Avenida Central do Paraná”, salienta Junior da Femac.

Foto: Reprodução

Carlos Mendes, superintendente municipal de Trânsito, afirma que a integração das duas rotatórias tem o objetivo de evitar congestionamentos nesta região da cidade, onde existe a passagem de nível do trem. “É um mecanismo que foi utilizado para conseguir disciplinar o trânsito. O motorista sai de uma mini rotatória na Avenida Santa Catarina e vai para uma rotatória maior na Avenida Central do Paraná, gerando mais segurança”, explica Mendes.