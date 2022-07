Após agressão, mulher invade carro da vítima e bate em muro

Da Redação

Uma confraternização entre amigos saiu do controle na noite deste sábado (24), em uma residência na Vila Nova, em Apucarana. Uma mulher agrediu e bateu o carro da vítima em um muro.

A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 19h50 pela vítima, de 46 anos, e a filha, de 21. Segundo das familiares, elas estavam realizando uma confraternização em casa quando uma mulher se alterou e começou a agredir as duas com empurrões e tapas.

Após as agressões, a mulher pegou as chaves do carro da vítima, de 46 anos, entrou no veículo, que estava estacionado em frente à residência, e acelerou, colidindo contra um muro que faz fundo à uma associação.

Após o forte impacto, a autora precisou ser atendida pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O veículo ficou danificado no para-choque, nas lanternas e no capô.

As vítimas representaram contra a agressora.

