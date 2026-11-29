Um homem foi preso na madrugada deste domingo (29) após agredir o padrasto e a mãe, desacatar policiais militares, danificar uma viatura e proferir graves ameaças na delegacia, em Apucarana. A ocorrência foi registrada por volta de 1h30, no Jardim Belvedere.

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A Polícia Militar foi acionada via Central de Operações para atender a uma briga familiar durante um evento festivo. Ao chegar ao endereço, a equipe encontrou o suspeito em estado de extrema agitação e agressividade, já contido pelos seguranças da festa. Segundo relatos de testemunhas, o indivíduo havia ingerido bebida alcoólica quando iniciou uma discussão com o padrasto, que evoluiu para agressões físicas. A vítima sofreu ferimentos no olho e na mão direita. A mãe do agressor tentou intervir para conter a confusão e acabou ferida no dedo do pé esquerdo. Durante todo o episódio, o homem fez contínuas ameaças de morte contra ambos.

Quando os policiais solicitaram aos seguranças que liberassem o suspeito para a abordagem, ele passou a xingar a equipe e cuspiu em um dos militares. Diante da resistência ativa e do risco à integridade dos presentes, os agentes precisaram utilizar spray de pimenta para conter o agressor, que foi imobilizado e algemado. Mesmo contido, o homem continuou ameaçando matar os policiais e afirmou integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) na tentativa de intimidar a guarnição.

Colocado no compartimento de transporte de presos da viatura, o detido passou a desferir chutes e cabeçadas contra a estrutura interna do veículo, causando danos ao patrimônio público. Ele ainda declarou que acusaria falsamente os policiais de agressão.

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Já na Delegacia de Polícia Civil, onde recebeu oferta de descontaminação do agente químico, o suspeito voltou a agir de forma hostil e precisou ser contido novamente para ser levado à sala de triagem. No local, voltou a ameaçar um dos policiais militares, afirmando que o mataria e que mataria e estupraria a esposa e a filha do agente na frente dele. O boletim de ocorrência foi registrado pelos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, ameaça, desacato, desobediência, resistência e dano qualificado, e o suspeito ficou à disposição da autoridade policial de plantão.