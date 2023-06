Após agredir enteado, homem ameaça esquartejar e matar companheira

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na madrugada desta quinta-feira (8), para atender um caso de agressão contra uma mãe e seu filho, no Residencial Parque da Raposa II. A ocorrência foi registrada por volta das 01h17.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por uma mulher que relatou que o companheiro teria agredido seu filho com socos, chutes e empurrões. O menino teria ficado com lesões no rosto, pescoço e também no braço esquerdo.

- LEIA MAIS: Moradora de Londrina furta mais de R$ 1,6 mil em mercado de Apucarana

continua após publicidade

Em seguida, ainda segundo relato das vítimas, o autor das agressões teria começado a ameaçar a companheira. De acordo com ela, ele afirmou que a mataria e iria esquartejá-la. O homem teria, ainda, danificado o muro e o portão da residência.

O suspeito fugiu o local antes da equipe policial e não foi localizado. Os PMs realizaram as orientações necessárias.

Siga o TNOnline no Google News