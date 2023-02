Após agredir companheira, homem é preso na casa da mãe em Apucarana

Da Redação

Um homem, de 30 anos, foi preso após agredir fisicamente a companheira, de 38 anos, na madrugada deste sábado (25), em Apucarana, norte do Paraná. A violência doméstica foi registrada em uma casa localizada na Vila Regina. Segundo a Polícia Militar (PM), após bater na esposa, o agressor se escondeu na casa da mãe.

A PM foi acionada por volta da 1 hora pela vítima que relatou que as agressões começaram após uma discussão por motivo banal. Em certo momento o homem desferiu um soco no rosto da mulher, causando lesão aparente no olho esquerdo e próximo ao lábio.

A vítima foi levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico. Durante as buscas, a PM recebeu informação do paradeiro do agressor que foi localizado escondido na casa de sua mãe. Ele foi preso e encaminhado à delegacia.

