Após acidentes, motoristas embriagados são presos em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A colisão entre carro e moto foi registrada por volta das 14h50 deste domingo (10)

Um motorista, de 58 anos, foi preso após acidente na Rua Alfredo Pereira, cruzamento com a Rua Hildebrando Gomes Machado no Jardim Santiago, em Apucarana. A colisão entre carro e moto foi registrada por volta das 14h50 deste domingo (10). A Polícia Militar (PM) foi chamada.

continua após publicidade .

De acordo com a PM, o condutor do Fiesta apresentava sinais de embriaguez. O motociclista, de 28 anos, estava com dores na perna, porém, recusou encaminhamento médico.

-LEIA MAIS: Acidente entre carro e duas carretas deixa motorista morto na BR-376

continua após publicidade .

A polícia realizou o teste do bafômetro em ambos condutores, o da moto, o resultado foi de 0.29 Mg/L valor que ainda não é considerado embriaguez, já o do carro, 1.16 MG/ L com valor considerado alto, então foi preso em flagrante e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

Um outro caso de embriaguez ao volante foi registrado em Apucarana, na Rua Nova Ucrânia, no Bairro da Igrejinha. Um acidente foi registrado no endereço e o motorista, de 42 anos, teria ingerido bebida alcoólica.

O teste do bafômetro apontou 0.98 MG/L comprovando a embriaguez. Ele também foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News