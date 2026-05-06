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FISCALIZAÇÃO

Após acidentes graves, trecho da Avenida Brasil em Apucarana recebe radar

Sinalização começou a ser colocada nesta quarta-feira (6). Este é o segundo ponto de controle de velocidade implantado recentemente na região

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 18:15:18 Editado em 06.05.2026, 18:15:12
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Após acidentes graves, trecho da Avenida Brasil em Apucarana recebe radar
Autor Foto: Gaby Campos/ TNOnline

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) iniciou a instalação de um novo radar de velocidade na Avenida Brasil, nas proximidades do Tropical Shop, em Apucarana. A medida tem como objetivo coibir o excesso de velocidade e diminuir o índice de acidentes em um ponto crítico da via. A colocação das placas de sinalização foi realizada pelas equipes nesta quarta-feira (6), enquanto a instalação do equipamento, que limitará a velocidade a 60 km/h, está programada para quinta-feira (7).

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Este é o segundo dispositivo de fiscalização eletrônica implementado recentemente na região para garantir a segurança viária. O primeiro radar foi instalado na Avenida Minas Gerais, operando com limite de 50 km/h. A urgência por mais controle no trânsito da Avenida Brasil, que funciona como prolongamento da BR-369 na saída para Arapongas, é reforçada pelo histórico de colisões no local.

Um dos casos recentes mais graves ocorreu no início de abril, quando um acidente envolvendo quatro veículos deixou cinco pessoas feridas. A batida aconteceu no trecho entre o semáforo de acesso ao Núcleo Habitacional Afonso Alves Camargo e o monumento do Bonezão, envolvendo um Chevrolet Corsa e três motocicletas: uma Honda Fan 150, uma Honda Biz e uma Yamaha Fazer. A ocorrência exigiu uma rápida mobilização de socorristas do Corpo de Bombeiros, do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária Motiva.


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