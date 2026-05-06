Após acidentes graves, trecho da Avenida Brasil em Apucarana recebe radar

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) iniciou a instalação de um novo radar de velocidade na Avenida Brasil, nas proximidades do Tropical Shop, em Apucarana. A medida tem como objetivo coibir o excesso de velocidade e diminuir o índice de acidentes em um ponto crítico da via. A colocação das placas de sinalização foi realizada pelas equipes nesta quarta-feira (6), enquanto a instalação do equipamento, que limitará a velocidade a 60 km/h, está programada para quinta-feira (7).

📰 LEIA MAIS: Pouso de helicóptero em área residencial chama atenção em Apucarana; veja



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Este é o segundo dispositivo de fiscalização eletrônica implementado recentemente na região para garantir a segurança viária. O primeiro radar foi instalado na Avenida Minas Gerais, operando com limite de 50 km/h. A urgência por mais controle no trânsito da Avenida Brasil, que funciona como prolongamento da BR-369 na saída para Arapongas, é reforçada pelo histórico de colisões no local.

Um dos casos recentes mais graves ocorreu no início de abril, quando um acidente envolvendo quatro veículos deixou cinco pessoas feridas. A batida aconteceu no trecho entre o semáforo de acesso ao Núcleo Habitacional Afonso Alves Camargo e o monumento do Bonezão, envolvendo um Chevrolet Corsa e três motocicletas: uma Honda Fan 150, uma Honda Biz e uma Yamaha Fazer. A ocorrência exigiu uma rápida mobilização de socorristas do Corpo de Bombeiros, do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária Motiva.



