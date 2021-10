Da Redação

Após acidente, homem é detido por embriaguez em Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana prendeu um homem de 39 anos, na noite deste sábado (16), na Rua Elvira Magro Barreto, Residencial Raposa II, depois de atender a um acidente de trânsito. O detido dirigia embriagado.

De acordo com o relatório da PM, um veículo Fiat Punto iria realizar uma conversão a esquerda para entrar na Rua Elvira Magro Barreto quando foi atingido por um Santana que tentava realizar uma ultrapassagem.

O motorista do veículo Punto foi encaminhado pelo SAMU para a UPA, para receber atendimento médico. Já o motorista do Santana estava no local e em visível estado de embriaguez. Ainda de acordo com a PM, foi realizado teste do etilômetro sendo constatado 0,53 mg/l. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.