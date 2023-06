Após 82 mm de chuva, Apucarana terá temperaturas mais baixas do ano

Após a chuva dos últimos dias, a região deve enfrentar a primeira onda de frio mais intenso do ano a partir desta sexta-feira (16), quando a mínima prevista é de 7°C e a máxima de 15°C em Apucarana. O final de semana será gelado na região, com máximas não passando de 20 °C, segundo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Veja a previsão do tempo para Apucarana

O meteorologista Samuel Braun, do Simepar, informa que a temperatura mínima registrada nesta quinta-feira já foi a mais baixa do ano em Apucarana: 8,1°C. Segundo ele, as temperaturas vão cair ainda mais após dias de chuva intensa, porém, “mansa”. Desde a madrugada de segunda-feira (12), choveu 82 mm, segundo dados da estação meteorológica da cidade.

continua após publicidade

Braun afirma que, a partir de agora, a tendência é de mais frio na região. “A expectativa é que, em junho e julho, nós tenhamos essas ondas de frio mais frequentes, dentro do padrão do final do outono e chegada do inverno”, explica o meteorologista.

A chuva deve continuar ainda nesta quinta-feira, mas irá perder a força à tarde. Com a melhora do tempo, as temperaturas despencam.

ALÍVIO NA AGRICULTURA

Na agricultura, a chuva trouxe alívio após um período seco. O economista Paulo Sérgio Franzini, do Departamento de Economia Rural (Deral), do Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), destaca que a cultura de trigo foi a mais favorecida.

“A chuva foi muita boa para a agricultura. Veio calma e com um volume excelente para repor o déficit hídrico na região”, afirma. Ele assinala que em alguns municípios, conforme medições de cooperativas, o volume chegou a 100 mm. “A chuva ajudará no desenvolvimento do trigo e também no milho segunda safra, que precisava de mais chuva”, diz, acrescentando que o frio também é importante para as culturas de inverno, como o próprio trigo, mas também a aveia e a cevada.

Siga o TNOnline no Google News