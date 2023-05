Após 7 dias do furto, carro é recuperado pela PM em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Corsa foi recuperado neste sábado

A Polícia Militar (PM) recuperou um GM Corsa neste sábado (20) na Estrada do Barro Preto, em Apucarana, no norte do Paraná. O veículo havia sido furtado no último dia 13.

continua após publicidade .

Segundo a polícia, um morador fez contato com a central de operações informando que na estrada rural, às margens de uma área de mata, em meio a uma plantação, havia um veículo em estado de abandono.

-LEIA MAIS: Polícia Ambiental apreende nove aves e multa morador em Apucarana

continua após publicidade .

Chegando no local da denúncia, a equipe policial verificou que o Corsa estava com alerta de furto no dia 13 de maio. O carro se encontrava sem as rodas, bateria e rádio.

O veículo foi removido do local e levado para a 17ª Subdivisão Policial.

Siga o TNOnline no Google News