Após 50 dias sem treinar, recuperada da Covid volta à ativa

A apucaranense Claudia Aguiar comemora o retornos aos treinos. Ela ficou 50 dias sem praticar atividades físicas por causa da Covid-19.

Claudia começou a correr em 2014 para melhorar a saúde e foi realizando atividades físicas que conseguiu se livrar de uma depressão. Além do atletismo, ela também pedala e ainda vai para academia, porém, os treinos foram paralisados pois testou positivo para o novo coronavírus.

Os primeiros sintomas apareceram em maio, ela teve 20% do pulmão comprometido, mas não precisou ser hospitalizada, tratou a doença na casa dela, isolada da família. O processo de recuperação foi longo, pois ficou com algumas sequelas. "Depois que eu estava livre da Covid, apareceram as sequelas, pressão alta, uns tremores, dor nas costelas e fraqueza. Fiz acompanhamento médico, e hoje estou bem melhor, há mais ou menos vinte dias, fui liberada para voltar aos treinos, graças a Deus", conta.

Claudia comemora voltar à rotina, ainda que aos poucos, pois as vezes sente falta de ar. "Não via a hora de voltar a treinar, quando voltei foi a maior alegria e gratidão a Deus por poder voltar aos treinos, ainda com algumas restrições porque mesmo querendo fazer um pouco mas nos treinos não consigo, pois ainda me sinto fadigada, fraqueza, mas aos poucos vou recuperando e tenho muito incentivo. Ficar sem treinar pra mim foi bastante ruim, fiquei ansiosa, triste pois o que eu gosto de fazer é treinar, estar com as pessoas, isto nos faz muito bem e por ordem médica não podia voltar enquanto os exames estivessem tudo ok", detalha.

A apucaranense é casada, mas o marido não contraiu a doença, já uma filha testou positivo duas vezes para a Covid-19. "A primeira vez que minha filha pegou a doença, os sintomas foram fracos. Depois de cinco meses ela pegou novamente, só que daí ficou bem ruim, precisou ficar cinco dias internada, graças a Deus também se recuperou", disse.

Claudia ainda falou que sentiu muito medo durante o período de luta contra a Covid. "Esse Covid nos deixa com medo, tristes, com uma sensação de desânimo. Mas graças a Deus passou, fui rezando pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, fui pedindo por mim por minha família e por todos. Agradeço muito a Deus por conseguir passar pela Covid", finaliza.