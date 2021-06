Após 48 dias internada, professora de Apucarana recebe alta

Continua após publicidade

Após 48 dias internada em Maringá lutando contra a Covid-19, a professora de Apucarana, Ivani Maria Naves Yamashita, recebeu alta e retornou para casa, na tarde desta terça-feira (29).

Amigos e familiares prepararam uma surpresa para a professora, que foi recebida com muito carinho por todos. Veja:

tnonline

Ivani internou no início de maio com Covid grave. Ela foi entubada no dia 21/05 e saiu na UTI no último dia 17. Agora, segue em recuperação na casa dela, ao lado da família. O médico que cuidou dela fez um relato emocionante.

"Obrigada Senhor por esse milagre, obrigada a todos pelas orações, ela venceu, ela é o nosso milagre e a esperança de dias melhores", informou a família.