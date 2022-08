Após 27 anos, a Vila Nova Ucrânia ganha asfalto e iluminação de LED

Da Redação

A Vila Rural Nova Ucrânia, inaugurada em 1995, com a presença do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e do então governador do Paraná, Jaime Lerner, como a primeira do gênero no Brasil, ganhou neste sábado um novo nome: Agora é a “Vila Nova Ucrânia”, depois de ganhar 33 mil m² de asfalto e iluminação urbana com tecnologia LED.

“A espera pelas melhorias foi longa e muitas famílias não acreditavam, mas nós honramos o compromisso firmado com elas”, disse o prefeito Junior da Femac ao entregar as obras na manhã deste sábado (13) aos moradores do “novo” bairro de Apucarana, situado junto ao Contorno Sul.

“O asfalto e as luminárias de LED da Vila Nova Ucrânia são os mesmos da área central de Apucarana. Não adianta enfeitar o centro com florzinhas na praça da catedral, e nos bairros o povo continuar amassando o barro com seus pés”, citou Junior da Femac, acrescentando que a obra iria ser feita ainda na gestão do Beto Preto, mas a pandemia prejudicou o cronograma de obras previstas.

A transformação aconteceu com investimento da prefeitura no valor de R$2,5 milhões em obras de drenagem e asfalto, além de mais de R$ 120 mil com a instalação de 118 luminárias de LED. A Avenida Expedicionário João Rechenkoski recebeu 40 luminárias LED com potência de 120 watts; e as demais ruas do bairro mais 78 luminárias LED de 100 watts.

“Agora estamos no paraíso, sem barro e poeira, e ainda com uma iluminação muito eficiente que garante mais segurança para todas as famílias”, agradeceu o presidente da Associação de Moradores da Vila Nova Ucrânia, Manoel Lourenço. Ele lembrou que os moradores do bairro esperaram por quase 30 anos pelas melhorias e que agora a qualidade de vida será bem melhor para todos.

A dona de casa Inês dos Santos Paiva Grilo, moradora do bairro há 27 anos, bastante emocionada, lembrou a luta desde os anos 90 pelo asfalto e outras melhorias. “Agradecemos de coração ao prefeito Junior da Femac, e aos vereadores Tiago Cordeiro Lima e Mauro Bertoli, que cumpriram o compromisso firmado com as famílias da Vila Nova Ucrânia”, afirmou dona Inês.

O vereador Tiago Cordeiro Lima lembrou que conseguiu R$ 600 mil de recursos, via emenda parlamentar. “Desde o início do meu mandato assumi esse compromisso e apresentei ao prefeito Junior da Femac a indicação das obras de asfalto na Vila Nova Ucrânia”, assinalou Cordeiro.

O vereador Mauro Bertoli disse que quando a obra foi inaugurada seu pai era vereador e ajudou a criar a Vila Rural Nova Ucrânia. “O Beto Preto e o Junior da Femac resgataram o compromisso feito com os moradores da Nova Ucrânia, que agora passa a ser um bairro urbano de Apucarana”, comentou Bertoli.

A solenidade de entrega do asfalto e da nova iluminação teve a presença dos vereadores Luciano Facchiano, Jossuela Pireli, Toninho Garcia e Luciano Molina. Também participaram a secretária de obras Angela Stoian, e do engenheiro eletricista Lafayete Luz, coordenador do programa de modernização da iluminação pública de Apucarana, além de outros secretários municipais. A benção do novo bairro foi proferida pelo padre Valdemir Prandi, e o pastor Fernando Silveira, da Assembleia de Deus. VEJA: null - Vídeo por: Reprodução

