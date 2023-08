Após 2 dias, Apucarana conquista sete medalhas na fase final dos Jeps

A 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná é uma realização do Governo do Estado

Depois de dois dias de competições, Apucarana vem fazendo bonito na fase final da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), em evento esportivo que prossegue até o próximo sábado (12). Até agora o município anfitrião conseguiu sete medalhas, com três de prata e quatro de bronze. As conquistas aconteceram nesse final de semana nas modalidades de karatê (6) e atletismo (1).

A competição de karatê (masculino e feminino) foi realizada nesse sábado (05) no ginásio de esportes do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont. Destaque na modalidade para a aluna/atleta Aynara Balan, do Colégio Izidoro Luiz Cerávolo, que conquistou prata no kumite e bronze no kata. Também do Colégio Cerávolo, Mariana de Lara faturou a medalha de prata no kumite. Devido aos bons resultados das duas competidoras, o estabelecimento de ensino apucaranense obteve a primeira colocação na classificação geral da categoria feminina.

ATLETISMO:

Nesse domingo (06), na pista do Complexo Esportivo Lagoão, em Apucarana, na modalidade de atletismo pela fase final dos Jeps, o atleta Yohan Gabriel Brandino de Oliveira, do Colégio Izidoro Luiz Cerávolo, conquistou a medalha de bronze na prova de 800m. Na sexta-feira à noite, o jovem aluno acendeu a pira olímpica no cerimonial de abertura dos jogos.

A 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE) e da Prefeitura de Apucarana.

